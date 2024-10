Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Grabstein und Platte in Thannhausen

Am Freitag ist es in Thannhausen im Zeitraum von 9.30 bis 10.30 Uhr zu einer Beschädigung eines Grabsteines und einer Platte auf dem Friedhofsgelände in der Christoph-von-Schmid-Straße gekommen. Hierbei wurden laut Polizeibericht die Grabgegenstände offenbar durch ein Fahrzeug angefahren und verschoben, da im Kies entsprechende Reifenspuren sichtbar waren. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren. Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 08282 905-0 bei der Polizei Krumbach zu melden. (AZ)

