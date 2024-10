Unfall: Mann übersieht tonnenschweres Gerät

Gleißende Abendsonne spielte eine Rolle in einem Unfall am Montagabend: Ein Autofahrer war in Thannhausen auf der Fritz-Kieninger-Straße in westlicher Richtung unterwegs. Auf der rechten Seite parkte, wie die Polizei Krumbach mitteilt, ein 22 Tonnen schwerer Teleskoplader etwas unterhalb der Mindelbrücke. Aufgrund der blendenden Sonne fuhr der Mann dem Teleskoplader hinten auf. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro, schätzt die Polizei. Verletzt wurde niemand. (AZ)

