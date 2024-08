Unfallflucht im Bereich der Fleischwerke in Thannhausen

Bereits am Donnerstag, zwischen 15.15 Uhr und 16.45 Uhr, hatte eine Autofahrerin ihren dunkelgrauen VW Golf im Bereich der Fleischwerke in der Edmund-Zimmermann-Straße in Thannhausen abgestellt. In genanntem Zeitraum wurde das Fahrzeug von einem bislang unbekannten anderen Fahrzeug angefahren und dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle, berichtet die Polizei. Die Schadenshöhe beläuft sich auf geschätzt 2500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ)

Thannhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

VW Golf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis