Thannhausen

18:05 Uhr

Was aktuell für den Hochwasserschutz Thannhausen gebaut wird

Plus Bauarbeiten nahe dem Deichtor und an zwei anderen Stellen in Thannhausen sind derzeit im Gange. Was sie mit dem Hochwasserschutz zu tun haben.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Was wird denn da schon wieder gebaut? Und gleich so dicht hinter der Stadtgrenze? Wird etwa wieder ein Loch in den fertiggestellten Hochwasserdeich gerissen? Das fragen sich dieser Tage viele Thannhauserinnen und Thannhauser, die von Ursberg her über die alte B300 in die Mindelstadt hineinfahren. Ein grüner Bagger schiebt Erde hin und her, ein grüner Bauwagen ist ebenfalls dort platziert. Streifenfundamente aus Beton sind bereits gesetzt.

Die Redaktion fragte nach beim Wasserwirtschaftsamt Donauwörth. Der Projektleiter für den Thannhauser Hochwasserschutz, Thomas Laukenmann, informierte, dass insgesamt drei Pumpenhäuser gebaut würden. Sie werden auf der Landseite des Deichs im Gebiet von der Ursberger Straße bis in Richtung des Autohauses Landherr verteilt stehen. Die kleinen Gebäude liegen damit also bei einem Hochwasser im trockenen, innerstädtischen Gebiet. Das erste und größte ist direkt am Deichtor situiert. Dieses nimmt eine Pumpe, ein Notstromaggregat und die Dammbalkenverschlüsse für das Deichtor auf. Letztere sind derzeit noch im städtischen Bauhof gelagert. Sie könnten, falls ein Hochwasserereignis einträte, sofort von dort geholt und eingesetzt werden. Für solch ein Szenario gab es bereits eine Übung mit der Feuerwehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen