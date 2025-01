Weitere Mountainbikes für die Mittelschule Thannhausen

Vor einem Jahr wurde die Mittelschule Thannhausen mit dem „Schoolbikers“-Zertifikat ausgezeichnet und darf sich seitdem offiziell „fahrradfreundliche Schule“ nennen. Das Thema Fahrrad stellt dort schon lange einen unterrichtlichen und erzieherischen Schwerpunkt mit ganz unterschiedlichen Zielesetzungen dar: Die Kinder- und Jugendlichen sollen sicher am Straßenverkehr teilnehmen und einen Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz leisten. Vor allem aber sollen sie die Chance bekommen, das Fahrradfahren als gesunden Sport und sinnvolle Freizeitgestaltung kennenzulernen. Nicht alle Schülerinnen und Schüler besitzen ein eigenes Fahrrad. Andere kommen von weiter weg und können in der Früh nicht zur Schule radeln. Deshalb gibt es bereits einen Pool von 13 Schulrädern. Damit bietet die Schule Radsporttage an, nimmt an Aktionen wie dem Stadtradeln teil und reist auch mal zu außerschulischen Veranstaltungen mit dem Fahrrad an. Einmal in der Woche trifft sich zudem die AG Mountainbike der 7. bis 10. Klassen nachmittags zum Training. An verschiedenen Schulsportwettkämpfen wie der Deutschen Meisterschaft in Berlin nahm diese Gruppe bereits sehr erfolgreich teil. Aus der Schülerschaft kam nun der Wunsch nach einer weiteren Arbeitsgemeinschaft für die 5. und 6. Klassen auf. Diese soll nun zum neuen Halbjahr im Februar starten. Die Firma „Fahrrad Stadler“ aus Ziemetshausen unterstützt die Schule auch diesmal wieder großzügig und stellt sechs weitere hochwertige Mountainbikes zum Einkaufspreis zur Verfügung. Drei davon wurden vom schuleigenen Förderverein unter dem Vorsitz von Petra Beuer finanziert. Die Witty GmbH aus Dinkelscherben sponserte ein weiteres Fahrrad. Die Partnerschaft zwischen der Firma und der Schule, die im April 2024 begann, wird durch diese Unterstützung weiter gefestigt.

