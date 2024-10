Welche neuen Verkehrsregelungen und Bauprojekte es in Thannhausen gibt

Insgesamt sieben Verkehrsunfälle haben sich seit 2020 an der Kreuzung im Bereich der Mindelbrücke an der Wiesenthalstraße ereignet. In allen Fällen waren Vorfahrtsverstöße die Unfallursache, weil Verkehrsteilnehmer aus der Wiesenthalstraße oder der gegenüberliegenden Rudolf-Diesel-Straße in die vorfahrtsberechtigte Edelstetter-Straße einfuhren. Das hat eine Auswertung der Polizeiinspektion Krumbach ergeben. Im Rahmen einer Verkehrsschau der Polizei gemeinsam mit der Stadtverwaltung wurde beschlossen, jeweils auf der linken Fahrbahnseite ein zusätzliches Stoppschild anzubringen.

