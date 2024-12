Wenn andere Weihnachten feiern, beten sie in Thannhausen

Auch am Heiligen Abend, an Silvester und in der Neujahrsnacht sitzen stillem Gebet Menschen in der Leonhardskapelle am Fuß des Augsburger Bergs in Thannhausen. Auch in diesen Stunden, wenn alle feiern, gesellig und ausgelassen sind, suchen Menschen an diesem Ort in der Abgeschiedenheit Gottes Nähe. Seit zweieinhalb Jahren zählt Thannhausen zu den knapp 20 Gemeinden in Deutschland, in denen rund um die Uhr gebetet wird, ausnahmslos an jedem Tag der Woche, das ganze Jahr hindurch und immer weiter.

Heinrich Lindenmayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thannhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis