Zwei Jugendliche werden bei Keilerei leicht verletzt

Am Samstagabend ereignete sich in der Ursberger Straße beziehungsweise in der Sudetenlandstraße gegen 22.15 Uhr eine zunächst verbale Streitigkeit zwischen mehreren, teilweise alkoholisierten Jugendlichen, die laut Polizei in einer Körperverletzung endete. Ein Passant hatte dies beobachtet und die Polizei verständigt. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ein 14- und ein 15-jähriger Jugendlicher leicht verletzt. Das Hinzuziehen eines Rettungsdienstes war nicht erforderlich. Während des Streits kam auch der 61-jährige Vater eines der Jugendlichen hinzu. Er soll ebenfalls den Kontrahenten seines Sohnes geschlagen haben. Es wurden laut Bericht der Polizei mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

