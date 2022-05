Zwölf Kunstwerke: Neue Skulpturen für den Brenninger-Kunstweg

Plus Der Kunstweg in Thannhausen wird aufgewertet. Wie Ehrenbürgerin Margarete Ammon den künstlerischen Nachlass von Georg Brenninger endgültig regelt.

Zwölf Kunstwerke von Professor Georg Brenninger sind an ausgewählten Plätzen über die Stadt verteilt: Thannhausen verfügt über eine beneidenswert respektable Fülle sehenswerter Skulpturen eines bedeutenden Künstlers im öffentlichen Raum. Dabei handelt es sich um einen Bestand, der über einen Zeitraum von gut fünfzig Jahren gewachsenen ist.