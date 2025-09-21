Tödlicher Unfall zwischen Nattenhausen und Seifertshofen

Am Samstag ist es zwischen Nattenhausen und Seifertshofen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht war ein 56-jähriger Autofahrer gegen 13.15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Nattenhausen in Richtung Seifertshofen unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Fahrzeugfront gegen einen Baum fuhr. Dabei wurde der Mann eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehren aus Krumbach, Nattenhausen, Deisenhausen und Seifertshofen waren an der Unfallstelle im Einsatz und befreiten den Verletzten. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten Mann in ein Krankenhaus. Dort verstarb er nach Angaben der Polizei am Nachmittag an seinen Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Polizei Krumbach hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen. (AZ)

