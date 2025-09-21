Icon Menü
Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Nattenhausen und Seifertshofen: 56-Jähriger verstorben

Breitenthal

Tödlicher Unfall zwischen Nattenhausen und Seifertshofen

Der Mann kam laut Polizei alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und fuhr an einen Baum. Im Krankenhaus erlag der 56-Jährige seinen Verletzungen.
    Am Samstag ist es auf der Verbindungsstaße zwischen Nattenhausen und Seifertshofen zu einem tödlichen Verkerhsunfall gekommen.
    Am Samstag ist es auf der Verbindungsstaße zwischen Nattenhausen und Seifertshofen zu einem tödlichen Verkerhsunfall gekommen. Foto: Robert Weiß/Foto Weiss

    Am Samstag ist es zwischen Nattenhausen und Seifertshofen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht war ein 56-jähriger Autofahrer gegen 13.15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Nattenhausen in Richtung Seifertshofen unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Fahrzeugfront gegen einen Baum fuhr. Dabei wurde der Mann eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehren aus Krumbach, Nattenhausen, Deisenhausen und Seifertshofen waren an der Unfallstelle im Einsatz und befreiten den Verletzten. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten Mann in ein Krankenhaus. Dort verstarb er nach Angaben der Polizei am Nachmittag an seinen Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Polizei Krumbach hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen. (AZ)

