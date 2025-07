Von Wasserspielen bis Pumptrack: Die außergewöhnlichsten Spielplätze der Region

Wer mit der Familie unterwegs ist, weiß: Der richtige Spielplatz macht den Unterschied. Im Landkreis Günzburg gibt es zahlreiche Spielplätze, die weit mehr bieten als einfache Schaukeln und Rutschen. Kinder finden hier abwechslungsreiche Spielwelten – von Wasserspielen über aufregende Klettergerüste bis hin zu spannenden Bewegungsparks. Egal, ob die Kleinen sich austoben, Neues entdecken oder einfach nur Spaß haben wollen – diese Orte sind perfekt dafür geeignet. Wir stellen die außergewöhnlichsten Spielplätze der Region vor und zeigen, warum sich ein Besuch lohnt.

Pumptrack - Thannhausen

Mitten in Thannhausen (Jahnstraße 9) liegt ein Park, der Bewegung, Spiel und Natur miteinander verbindet. Der Park bietet mehrere Bereiche, die auf die Bedürfnisse verschiedener Altersgruppen zugeschnitten sind. Besonders auffällig ist ein dreieckiges Klettergerüst. Es umfasst Kletterseile, runde Fenster, schräge Holzbalken und Elemente, die Gleichgewichtssinn und körperliche Geschicklichkeit fördern.

Ein weiteres Highlight des Parks ist die Pumptrack-Bahn – eine gewellte Betonfläche, die speziell für Fahrräder, Scooter und Skateboards konzipiert wurde. Mit ihren fließenden Kurven und Hügeln zieht sie junge Sportbegeisterte an, die ihre Fähigkeiten im urbanen Fahren ausprobieren wollen.

Icon Vergrößern Der Pumptrack in Thannhausen verspricht Abenteuer auf Rädern. Foto: Qendresa Sinani Gashi

Auch Freunde von Balancier- und Kletterspielen kommen auf ihre Kosten. Eine Metallkonstruktion mit hängenden Ringen und weiteren Kletterelementen bietet Herausforderungen für alle, die ihre Muskeln trainieren oder einfach Spaß an der Bewegung haben. Die gesamte Parkanlage ist von viel Grün und Bäumen umgeben und bietet angenehm schattige Plätze zum Ausruhen. Holzschnitzel auf dem Boden sorgen für Sicherheit beim Spielen und Bänke laden zum Verweilen ein, während sich die Kinder austoben.

Wasserspielplatz – Krumbach

Eingebettet in schattenspendenden Bäumen und grünen Flächen bietet der Wasserspielplatz in Krumbach eine sichere und ansprechende Umgebung für Kinder aller Altersgruppen. Was diesen Ort besonders macht, ist die gelungene Verbindung von natürlichen Elementen mit dynamischen Spielstrukturen – ein ganzheitliches Erlebnis für die Kleinen.

Ein Highlight ist die Kletterpyramide aus Seilen. Sie fordert die körperlichen Fähigkeiten der Kinder heraus und lädt zum aktiven Spielen ein. Die gesamte Konstruktion steht auf einem Sandboden, was sowohl Sicherheit als auch Spielspaß garantiert.

Icon Vergrößern Beim Wasserspielplatz in Krumbach fließt Wasser durch einen kleinen Kanal in ein seichtes Becken. Kinder können bauen, experimentieren und spielerisch lernen. Foto: Qendresa Sinani Gashi

Etwas weiter entfernt zieht ein Wasserspielbereich mit Sand besondere Aufmerksamkeit auf sich. Hier fließt Wasser durch einen kleinen Kanal in ein seichtes Becken. Kinder können bauen, experimentieren und spielerisch lernen – mit Wasserrädern und hölzernen Elementen, die Teamarbeit und Kreativität fördern.

Ergänzt wird das Angebot durch eine große hölzerne Spielburg mit Rutschen, Kletternetzen und Holzwänden – ideal für Bewegung, Rollenspiele und gemeinsames Entdecken. Auch hier sorgt der Sandboden für zusätzliche Sicherheit.

Niedrigseilgarten – Burgau

In einer ruhigen und grünen Ecke von Burgau (Brementalstraße 20) gelegen, ist der Niedrigseilgarten ein ideales Ziel für Familien, die eine sichere, lehrreiche und unterhaltsame Umgebung für ihre Kinder suchen. Die Anlage bietet eine Vielzahl an Spielgeräten. Besonders beliebt ist die große Nestschaukel, in der mehrere Kinder gleichzeitig schaukeln oder sich gemeinsam ausruhen können.

Icon Vergrößern Besonders beliebt ist im Niedrigseilgarten in Burgau die große Nestschaukel, in der mehrere Kinder gleichzeitig schaukeln oder sich gemeinsam ausruhen können. Foto: Qendresa Sinani Gashi

Gegenüber befindet sich ein Rutschhang mit Kletternetz, der körperliche Aktivität fördert und gleichzeitig Gleichgewicht, Koordination und Muskelkraft trainiert. Im Zentrum des Spielplatzes steht ein überdachter Pavillon in Kegelform, der Schatten spendet und sich ideal als Ruheplatz oder Treffpunkt für Gruppenaktivitäten eignet. In einem anderen Bereich befindet sich eine eingefasste Sandspielfläche mit einem drehbaren Spielgerät aus Metall, das vor allem die Beinmuskulatur und die Körperspannung anspricht.

Wasserspielplatz – Münsterhausen

Dieser besondere Wasserspielplatz in Münsterhausen liegt eingebettet in eine naturnahe Wiesenlandschaft direkt an einem klaren Bach. Höhepunkt der Anlage ist die Archimedische Schraube, mit der Kinder selbst Wasser aus dem Bach nach oben befördern können – ein faszinierendes Erlebnis, das nicht nur Spaß macht, sondern auch physikalisches Verständnis auf spielerische Weise vermittelt.

Icon Vergrößern Mit der Archimedischen Schraube auf dem Wasserspielplatz Münsterhausen können Kinder selbst Wasser aus dem Bach nach oben befördern. Foto: Qendresa Sinani Gashi

Rundherum laden große, stabile Natursteine zum Balancieren, Klettern oder Verweilen ein. Ein weiteres Highlight ist die hängende Schaukel an einem langen Holzstamm, ausgestattet mit einem Metallsitz – etwas herausfordernder als klassische Schaukeln, da sie Gleichgewicht und Körperspannung verlangt. Inmitten des Sandbereichs befindet sich eine drehbare Plattform aus Holz, die das Zusammenspiel und die Koordinationsfähigkeit fördert.

Der gesamte Platz ist von hohen Bäumen umgeben, die natürlichen Schatten bieten. Weite Flächen laden zum Rennen, Toben und Entspannen ein.

Spielplatz am Forum – Günzburg

Ein großes, blaues Kletterschiff steht im Mittelpunkt des Spielplatzes am Forum in Günzburg und bietet vielfältige Möglichkeiten zum Klettern, Balancieren und Erkunden. Kinder können in die Rolle von Piraten schlüpfen und sich auf fantasievolle Abenteuerreisen begeben. Eine silberne Rutsche sorgt für schnelle und sichere Abfahrten. Eine kleine Holzhütte lädt zu kreativem Rollenspiel ein und bietet einen Raum für eigene Geschichten.

Icon Vergrößern Im Spielbereich des Spielplatzes am Forum in Günzburg steht ein blaues Kletterschiff, das zahlreiche Möglichkeiten zum Klettern, Balancieren und Erkunden bietet. Foto: Qendresa Sinani Gashi

Die gesamte Anlage ist von einer großen Sandfläche umgeben – ideal zum Burgenbauen, Buddeln und für andere Spiele im Sand. Ergänzt wird das Angebot mit einem Fitnessgerät, das Kraft, Koordination und Bewegung fördert. Es ist für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen geeignet und bietet eine aktive Abwechslung zum freien Spiel. Rund um den Spielbereich gibt es zahlreiche Sitzgelegenheiten, auf denen Eltern ihre Kinder gut im Blick behalten und sich gleichzeitig ausruhen können.

Natur- und Barfußpark – Landensberg

Auf dem weitläufigen Gelände des Natur- und Barfußparks in Landensberg warten zahlreiche Stationen auf Kinder, die ihre Beweglichkeit, ihren Gleichgewichtssinn und ihre Abenteuerlust testen möchten. Besonders beliebt sind die Kletter- und Balancierstationen aus Holz und Seilen.

Für sportbegeisterte Kinder gibt es ein großes Sandfeld mit Volleyballnetz sowie eine Fußballwiese, auf der gespielt und getobt werden kann. Der direkte Kontakt zur Natur steht dabei immer im Vordergrund: barfuß über Sand und Rasen laufen, mit natürlichen Materialien spielen und sich frei bewegen.

Icon Vergrößern In Ladensberg beim Natur- und Barfußpark gibt es für sportbegeisterte Kinder ein großes Sandfeld mit Volleyballnetz und eine Fußballwiese zum Spielen. Foto: Qendresa Sinani Gashi

Ein besonderes Highlight ist die Wasserstelle mit Pumpe und Sandbereich, wo Kinder experimentieren, Wasser schöpfen und Spiele mit Matsch und Steinen kreieren können. Gleich daneben befindet sich der liebevoll gestaltete Bereich „Fischteich“, der zum Beobachten und Forschen einlädt.

Für eine gemeinsame Pause oder ein Picknick steht ein überdachter Sitzbereich mit Tischen und Bänken zur Verfügung – ideal für Familien, die auch an heißen oder regnerischen Tagen eine gemütliche Rast einlegen möchten.

Wasserspielplatz – Silbersee

Am Ufer des Silbersees befindet sich ein Wasserspielplatz, der vor allem an warmen Tagen ein wahres Paradies für Kinder ist. Hier vereinen sich natürliche Elemente wie Wasser, Stein und Erde zu einem kreativen Spielraum. Mit einer handbetriebenen Pumpe können Kinder Wasser fördern und in eigens gebaute Kanäle leiten, Dämme errichten oder mit Matsch und Steinen fantasievolle Landschaften gestalten.

Icon Vergrößern Mit einer handbetriebenen Pumpe können Kinder beim Wasserspielplatz am Silbersee Wasser fördern und in eigens gebaute Kanäle leiten. Foto: Qendresa Sinani Gashi

Die Umgebung bietet genügend Raum für freies Spiel, Entdeckungen und gemeinsames Erleben. Ein weiteres Highlight ist die lange Metallrutsche, die an einem kleinen Hügel angebracht ist und für ordentlich Tempo sorgt. Die gesamte Fläche ist von Bäumen umgeben und bietet angenehmen Schatten – perfekt für heiße Sommertage. Dank der Nähe zum See ist der Wasserspielplatz auch ideal, um einen Badetag mit ausgiebigem Spiel in der Natur zu verbinden. Viele Familien nutzen die Gelegenheit, beides miteinander zu kombinieren.

Spielplatz – Leipheim

In einem ruhigen Wohnviertel in Leipheim (Steingasse 5) befindet sich ein liebevoll gestalteter Spielplatz, der Kindern jeden Alters eine sichere und abwechslungsreiche Spielfläche bietet. Umgeben von gepflegtem Grün und Wohnhäusern, ist dieser Spielplatz ein beliebter Treffpunkt für die Nachbarschaft und lädt Kinder täglich zum Toben und Spielen ein. Besonders auffällig ist die lange Rutsche, die einen kleinen Hügel hinunterführt und über zahlreiche Treppen erreichbar ist – ein Highlight für abenteuerlustige Kinder.

Icon Vergrößern Eine bunte Spielkombination mit Brücken, Netzen und Tunneln bietet auf dem Spielplatz in Leipheim viel Raum für Bewegung, Entdeckung und Kreativität. Foto: Qendresa Sinani Gashi

Eine bunte Spielkombination mit Brücken, Netzen und Tunneln bietet viel Raum für Bewegung, Entdeckungen und Kreativität. Auch klassische Spielgeräte wie die Wippe mit Federn oder die weiche Wiese zum Rennen und Ausruhen tragen zur hohen Aufenthaltsqualität bei. Eltern können ihre Kinder in unmittelbarer Nähe beaufsichtigen, was den Platz besonders familienfreundlich macht.

Spielplatz im Klingelpark – Günzburg

Natur und Abenteuer Mitten in Günzburg vereint, aber doch eingebettet in eine grüne Oase: Dort liegt der Spielplatz im Klingelpark – ein Ort, an dem Naturerlebnis und Spielfreude Hand in Hand gehen. Der großzügige Park mit seinem alten Baumbestand spendet viel Schatten und schafft eine ruhige, angenehme Atmosphäre, die Kinder wie Erwachsene gleichermaßen schätzen.

Icon Vergrößern Ein großes Holz-Klettergerüst mit Hängebrücken, Aussichtsturm und langer Metallrutsche verspricht auf dem Spielplatz im Klingelpark in Günzburg viel Spaß. Foto: Qendresa Sinani Gashi

Ein großes Klettergerüst aus Holz mit Hängebrücken, Aussichtsturm und langer Metallrutsche lädt zum Entdecken ein. Wer Balance üben möchte, kann sich auf einem drehbaren Balanciergerät versuchen. Dazu kommen klassische Spielgeräte wie eine Schaukel oder eine natürliche Wippe aus Holz, die sich in das Gesamtbild des Parks einfügen.

Die Spielgeräte aus naturbelassenem Holz fördern nicht nur die Bewegung, sondern auch die Fantasie und das Umweltbewusstsein der Kinder. Der Klingelpark ist das perfekte Ziel für einen entspannten Familienausflug am Wochenende – hier kommen kleine Abenteurer und naturverbundene Familien voll auf ihre Kosten.

