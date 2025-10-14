Traktorfahrer nimmt Vorfahrt: 61-Jähriger wird leicht verletzt

Auf der Kreisstraße zwischen Balzhausen und Bayersried hat sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 18.000 Euro ereignet. Gegen 11.35 Uhr befuhr ein 40-Jähriger laut Polizeiangaben mit seinem Traktor die Straße „Am Sportplatz“ in Balzhausen, in nördlicher Richtung. Als er mit seinem Traktor in die Kreisstraße GZ12 einbog, nahm er dem Transporter eines 61-Jährigen die Vorfahrt. Dieser fuhr nach Informationen der Polizei Krumbach auf der GZ12 von Balzhausen kommend in Richtung Bayersried. Der 61-Jährige prallte mit seinem Transporter frontal in das rechte Vorderrad des Traktors. Die Feuerwehren Thannhausen, Balzhausen und Ursberg waren vor Ort. Sie unterstützten bei der Bergung sowie bei der Vollsperrung der Straße. Der Fahrer des Transporters war in seinem Fahrzeug eingeschlossen und wurde von der Feuerwehr Thannhausen mit hydraulischem Rettungsgerät befreit. Zur Versorgung der beiden Beteiligten waren ein Notarzt und zwei Rettungswagen an der Unfallstelle. Der 40-Jährige blieb nach aktuellem Stand unverletzt, so die Beamten. Der 61-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. (AZ)

Die Feuerwehr Thannhausen befreite den Transporterfahrer. Foto: Feuerwehr Thannhausen