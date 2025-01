Ein warmer Teller für alle: Die erste Ulrichssuppe in Krumbach

Der Arbeitskreis „Karitatives in unseren Pfarrgemeinden“ organisiert die erste Ulrichssuppe in Krumbach. Sechs bis sieben ständige Teilnehmer des Kreises aus den beiden Pfarrgemeinden Sankt Michael und Mariahilf haben das Projekt auf den Weg gebracht. Der erste Anstoß kam vom Frauenbund im vergangenen Ulrichsjahr, erzählt Simone Kastner aus dem Arbeitskreis. Am Samstag, 1. Februar, gibt es im Mühlenstüble des Haus Sankt Michael eine vegetarische Kartoffelsuppe, die erste Ulrichssuppe in Krumbach.

