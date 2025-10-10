Umfrage: „Nichts ist so lecker wie das Gemüse frisch aus dem Garten.“

Mit den sich verfärbenden Blättern hat die Kürbiszeit begonnen. Das Gemüse ziert nun nicht nur die Verkaufsstände neben der Straße, sondern leuchtet auch im Garten vieler Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner. Und der macht Arbeit, hier gibt es stets etwas zu tun. Da kann auch mal Frust aufkommen – aber die Liebe zur Gartenarbeit überwiegt bei den befragten Passantinnen und Passanten in der Krumbacher Innenstadt. Wie lief die Ernte in diesem Jahr? Und was bauen die Menschen in unserem Landkreis alles so in ihren Gärten an?
Manfred Bauer (84), Krumbach
Ja, unser Garten macht schon Arbeit – aber ich liebe es, im Garten zu werkeln. Ich habe viel Gemüse angebaut. Zum Beispiel Tomaten und Paprika. Nichts ist so lecker wie das Gemüse frisch aus dem Garten. Es duftet und schmeckt ganz besonders gut. Jetzt habe ich noch auf dem Balkon Tomaten.
Lukas Frei (27), Krumbach
Ich habe keinen Garten, aber meine Eltern schon. Die haben hier sehr viele Kräuter. Da hole ich mir ab und zu einiges. Ich koche gerne, darum liebe ich frische Kräuter. Ich baue auch schon auf meinem Balkon einige an. Meinen Eltern macht die Arbeit im Garten viel Spaß.
Evi Schmid (67), Krumbach
Oh ja, der Garten macht viel Arbeit. Ich habe einen großen Garten mit viel Gemüse und auch Obst. Als ich jünger war, habe ich die Gartenarbeit geliebt. Aber jetzt fällt mir die Arbeit nicht mehr so leicht. Zum Glück habe ich einen Rasenroboter, der erleichtert das Mähen sehr. Die Birnen- und Apfelernte war nicht gut, aber die Zwetschgen waren okay.
Iris Schmidt (63), Nattenhausen
Mein Garten ist sehr groß und ich liebe es, darin zu arbeiten. Ich habe viele Bäume, Hecken und Blumen – Gemüse und Obst dagegen nicht. Ich habe früher als Gärtnerin gearbeitet. Also das heißt, ich war Gärtnerin. Die Liebe zum Garten und zum Arbeiten an der frischen Luft ist mir geblieben.
