Umfrage: „Ich möchte aber gerne selbst bestimmen, wie es im Alter weitergeht.“

Bei der Wahl des richtigen Pflegeheims kann es für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen so manch Stolpersteine geben. Doch viele Befragte in der Krumbacher Innenstadt haben noch keine Erfahrungen mit der Pflegeheimsuche. Andere sind wiederum mit ihren Familien involviert. Schwierigkeiten, einen Platz zu finden, gab es dafür weniger.

Alois Hoser (63), Muttershofen

Ich habe meine Mutter mithilfe ambulanter Pflegehelferinnen und Pflegehelfer daheim versorgt. Das finde ich auch gut. Nach Pflegeeinrichtungen habe ich mich daher nicht erkundigt. Doch die Rente und auch die Pflegeversicherung reichten nicht, ich musste einiges selbst bezahlen. Es war aber in Ordnung für mich.

Anita Witopil (70), Krumbach

Ich habe viele Jahre in einer Pflegeeinrichtung gearbeitet. Wir Pflegerinnen und Pfleger haben immer unser Bestes gegeben, um den Menschen zu helfen. Meine Eltern waren im Alter noch ganz fit, so konnte ich sie zu Hause versorgen. Vor allem meine Mutter konnte sich noch hervorragend selbst versorgen. Ich bin überzeugt, dass daheimbleiben für die älteren Leute immer das Beste ist.

Heinrich Balk (73), Aletshausen

Meine Mutter war in einem Pflegeheim in Baden-Württemberg. Das ging damals nicht anders. Einen Platz bekamen wir, aber es war sehr teuer. Ich bin der älteste von drei Kindern und so zahlte ich für den Heimplatz. Die Rente und auch das Geld von der Pflegeversicherung reichten nicht aus. Die Finanzierung ist, so glaube ich, für viele ein schwieriges Problem.

Irma Schmid (89), Krumbach

Ich werde nächstes Jahr 90 Jahre alt. Da schaue ich mich schon mal nach einem betreuten Wohnen um, ich möchte meinen Kindern nicht zur Last fallen. Ich möchte aber gerne selbst bestimmen, wie es im Alter weitergeht. Ich bin ein Typ, der gerne eigene Entscheidungen trifft.

