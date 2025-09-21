Umfrage in Krumbach: Wie gut sind die Bäder im Landkreis?

Bis im Hallenbad im Krumbacher Schulzentrum wieder geschwommen werden kann, wird es noch etwas dauern, sagt Martin Strobel, der Werkleiter der Stadtwerke. „Wir haben auf jeden Fall vor, das Hallenbad diese Saison zu öffnen“. Viele Krumbacher freuen sich schon auf den Tag. Die Schwimm- und Bademöglichkeiten im Landkreis sind ausreichend und haben viel zu bieten, sagen einige stichprobenartig befragte Passanten in der Krumbacher Innenstadt.
Umfrage
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden