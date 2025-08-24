Mehrere Kennzeichen entwendet: Wer hat etwas beobachtet?

Im Tatzeitraum vom Freitagabend, 22. August um 22 Uhr, bis Samstagmorgen, 23. August gegen 7.15 Uhr, haben Unbekannte in Langenhaslach an 15 Pkws Kennzeichen entwendet. Die Fahrzeuge standen laut Polizeibericht in unterschiedlichen Straßen in Langenhaslach, es wurde immer nur ein Kennzeichen pro Fahrzeug entwendet. An einer Baustelle wurde zudem ein Verkehrsschild entwendet. Ein Nachbar konnte nach Angaben der Polizei gegen 1.30 Uhr zwei Personen hören, die weggerannt seien. Ob es sich hierbei tatsächlich um einen Diebstahl oder einen schlechten Scherz handelt, müsse noch ermittelt werden. Personen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

86476 Neuburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis