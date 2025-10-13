Unbekannter zwickt Weidezaun auf

In der Zeit von Freitag, 10. Oktober, 20 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, sind die Drähte von einem Elektrozaun einer Weide, in der mehrere Rinder gehalten werden, an verschiedenen Stellen durchtrennt worden. Wie die Polizei berichtet, geschah es in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Westseite der Weide, welche sich zwischen dem Oberegger Stausee und Oberbleichen befindet. Der 34-jährige Geschädigte bemerkte dies am Samstag und reparierte den Schaden provisorisch. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Drähte dann auch noch im südlichen Bereich der Weide, rechts und links vom Zufahrtstor, mit einem nicht näher bekannten Schneidewerkzeug Drähte durchtrennt. Tiere sind nicht entwichen und der Sachschaden wurde mit etwa 300 Euro angegeben. Zeugen, die Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-111 melden. (AZ)

