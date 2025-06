Frau fährt bei Balzhausen auf Lkw auf

Am Freitag ereignete sich um 15.20 Uhr auf der Kreisstraße 12 zwischen Balzhausen und Ursberg ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 9500 Euro entstand. Zur Unfallzeit war eine 66-Jährige mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße in Richtung Ursberg unterwegs. Aus Unachtsamkeit, so die Polizei, fuhr sie auf den vor ihren fahrenden Lkw eines 56-Jährigen auf. Der Wagen der 66-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (AZ)

