Schwerer Unfall am Bahnübergang: Auto wird von Zug erfasst

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstag, gegen 7 Uhr, am Bahnübergang im Bereich der Waltenhauser Straße zwischen Waltenhausen und Haupeltshofen. Ein 18-Jähriger wollte, so unsere ersten Informationen, mit seinem Pkw in Richtung Haupeltshofen fahrend die Bahnlinie überqueren. Auf der Bahnlinie wurde er von einem Zug, der Richtung Mindelheim fuhr, erfasst.

Der Pkw wurde erheblich beschädigt. Der schwer verletzte Fahrer wurde von den Einsatzkräften aus dem Pkw geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort waren laut unserer Informationen die Feuerwehren Haupeltshofen, Aletshausen und Krumbach sowie Kräfte von Polizei und Rettungsdienst.

Die Menschen, die sich im Zug befanden, wurden in das Feuerwehrgerätehaus Haupeltshofen gebracht. In der Umgebung des Bahnübergangs wurden diverse Straßenzufahrten vorübergehend gesperrt. Der Zugverkehr wurde unterbrochen, Busse für den Schienenersatzverkehr bereitgestellt. (AZ)