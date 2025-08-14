Unfall in Oberegg: 22-Jährige übersieht Auto beim Abbiegen

Im Wiesenbacher Ortsteil Oberegg hat sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ereignet. Wie die Polizei mitteilt, befuhr um 7.15 Uhr eine 22-Jährige mit ihrem Auto den Kanalweg und wollte nach links in die Dorfstraße einbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Wagen einer 56-Jährigen, welche die Dorfstraße in westlicher Fahrtrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, wobei niemand verletzt wurde. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.500 Euro. Das Auto der 56-Jährigen musste abgeschleppt werden. (AZ)

86381 Wiesenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis