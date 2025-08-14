Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Unfall in Oberegg: 22-Jährige übersieht Auto beim Abbiegen

Wiesenbach

Unfall in Oberegg: 22-Jährige übersieht Auto beim Abbiegen

Eine junge Autofahrerin will am Mittwoch in die Dorfstraße einbiegen. Dabei nimmt sie einer 56-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt. Es kommt zum Zusammenstoß.
    • |
    • |
    • |
    Weil eine 22-Jährige beim Abbiegen den Pkw einer anderen Verkehrsteilnehmerin übersehen hat, kam es im Wiesenbacher Ortsteil zum Unfall.
    Weil eine 22-Jährige beim Abbiegen den Pkw einer anderen Verkehrsteilnehmerin übersehen hat, kam es im Wiesenbacher Ortsteil zum Unfall. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Im Wiesenbacher Ortsteil Oberegg hat sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ereignet. Wie die Polizei mitteilt, befuhr um 7.15 Uhr eine 22-Jährige mit ihrem Auto den Kanalweg und wollte nach links in die Dorfstraße einbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Wagen einer 56-Jährigen, welche die Dorfstraße in westlicher Fahrtrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, wobei niemand verletzt wurde. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.500 Euro. Das Auto der 56-Jährigen musste abgeschleppt werden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden