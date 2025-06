Vierjähriges Kind wird zwischen Münsterhausen und Hagenried von Auto erfasst

Auf der Ortsverbindungsstraße von Münsterhausen nach Hagenried ist am Dienstag gegen 14.15 Uhr ein vierjähriges Kind von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die Mutter zuvor mit ihrem Wagen von Münsterhausen kommend dorthin gefahren und hatte diesen auf Höhe des dortigen Weihers am rechten Fahrbahnrand geparkt, um dort mit ihren beiden Kindern baden zu gehen. Das erste Kind hatte die Fahrbahn laut Polizei bereits überquert. Die Vierjährige stand noch bei ihrer Mutter, als sie plötzlich von der Mutter weg auf die Fahrbahn lief. Ein 60-jähriger Autofahrer, der auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Münsterhausen unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste das Kind. Dieses wurde zunächst durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und im Anschluss mit dem Hubschrauber mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen. (AZ)