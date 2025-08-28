Unbekannter fährt Gartenzaun an

Am Mittwoch ist gegen 10 Uhr in der Simpert-Kraemer-Straße im Neuburger Ortsteil Edelstetten ein Gartenzaun angefahren und beschädigt. Die Spuren deuten laut Polizei darauf hin, dass es sich um ein größeres Fahrzeug beim Verursacher handeln muss. Der Schaden wurde mit rund 250 Euro angegeben. Zeugen, die Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-111, melden. (AZ)

