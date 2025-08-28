Icon Menü
Unfallflucht in Edelstetten: Gartenzaun beschädigt – Zeugen gesucht!

Edelstetten

Unbekannter fährt Gartenzaun an

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht in Edelstetten. Ein Gartenzaun wurde dort am Mittwochmorgen von einem vermutlich größeren Fahrzeug beschädigt.
    • |
    • |
    • |
    Zu einer Unfallflucht in Edelstetten sucht die Polizei Zeugen.
    Zu einer Unfallflucht in Edelstetten sucht die Polizei Zeugen. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Am Mittwoch ist gegen 10 Uhr in der Simpert-Kraemer-Straße im Neuburger Ortsteil Edelstetten ein Gartenzaun angefahren und beschädigt. Die Spuren deuten laut Polizei darauf hin, dass es sich um ein größeres Fahrzeug beim Verursacher handeln muss. Der Schaden wurde mit rund 250 Euro angegeben. Zeugen, die Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-111, melden. (AZ)

