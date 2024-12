Kult-Weihnachten im Stückwerk: Das Programm steht

Der Weihnachtsduft liegt in der Luitpoldstraße schon seit November buchstäblich in der Luft: Plätzchenbäcker Pascal Aldoais hat einen Raum im Stückwerk in eine gut besuchte Weihnachtsbäckerei verwandelt, in der sich nicht nur Kinder, sondern auch große Plätzchenfreunde sichtlich wohlfühlen. Die Aktion fügt sich nahtlos in den Kult-Weihnachtsmarkt einfügen, der am dritten Adventswochenende im Soziokulturellen Zentrum steigt.

Am 14. und 15. Dezember verwandelt sich das vom Verein Kult betriebene Soziokulturelle Zentrum in ein Weihnachtswunderland der etwas anderen Art: Im gesamten Obergeschoss, Teilen des Untergeschosses und auf dem Parkplatz ist Kult-Weihnachtsmarkt. Über 20 Aussteller aus der Region präsentieren Handwerk, Kunsthandwerk, Deko und Schmuck. „Wir haben wieder eine tolle Bandbreite an verschiedenen Anbietern“, freut sich Michaela Wind, die sich im Verein zusammen mit Robert Rogg federführend um das Mammutprojekt Weihnachtsmarkt kümmert.

Profis und Gruppen versorgen das Publikum mit Leckereien im Stückwerk

Bewährt habe sich schon im Vorjahr die Kooperation mit dem Gasthof Diem. „Uns war wichtig, auch einen Krumbacher Gastronomen einzubinden“, erläutert die Organisatoren. Ergänzt wird das kulinarische Angebot von „Les Crepes des Amis“. Herzstück der Veranstaltung sind aber die vielen kleinen und großen Beiträge der Stückwerk-Akteure. Angefangen vom Offenen Studio von Stückwerk-Mieter David Maier (NoSQL Geeks), über die gebrannten Mandeln aus den Reihen der Brettspiel-Gruppe, bis zu den Bücherkisten des Literaturtreffs ist für jeden etwas dabei.



Kinder sind selbstverständlich auch willkommen: „Das Highlight ist sicher Pascals Weihnachtsbäckerei“, findet Robert Rogg. Der durch seine Plätzchenaktion bekannt gewordene Neu-Krumbacher Pascal Aldoais lädt die kleinen Gäste zum Verzieren des leckeren Weihnachtsgebäcks ein. Man munkelt: Naschen ist erlaubt. Eine weitere Mitmachaktion für Groß und Klein bietet die Geschichtenerzählerin Tine Mehls an. Wer eine Erinnerung an den Markt mit nach Hause nehmen möchte, kann beim Krumbacher Fotografen Georg Drexel einen weihnachtlichen Schnappschuss machen lassen.

Ohne Ehrenamt ist alles nichts in Krumbach

Neben großzügigen Sponsoren braucht es ehrenamtliche Helfer für den Kult-Weihnachtsmarkt: „Mehr als 40 Freiwillige unterstützen uns“, sagt Michaela Wind dankbar. Und Kult wäre nicht der Kult, wenn der Weihnachtsmarkt nicht auch von viel Musik begleitet würde. Es spielen unter anderem Franziska Stölzle mit Dudelsack und Okarina, die Jugendkapellen Krumbach und Neuburg, die Trommelgruppe Djabayomi, Lokalmatadore wie Daily Soul, Intergalactic Pleasure, Loose Chippings und Schüler des Musikcenters. Außerdem gibt es French Folk aus Ulm mit Flawi, Hiphop von Toff aus Landsberg und Folkrock von Fratze aus Kaufbeuren. Für Akzente im Geschehen sorgt Roman „Klaro“ Klarmann. Einen Höhepunkt dürfte die Feuershow der Armati Equites werden. „Das Stückwerk soll ein offener Raum sein, an dem sich Menschen zum kulturellen Austausch und zum sozialen Miteinander treffen können“, sagt Michaela Wind. Beim Weihnachtsmarkt dürfte dieser Wunsch in Erfüllung gehen.

Der Kult-Weihnachtsmarkt im Stückwerk in der Luitpoldstraße 10 ist geöffnet am 14. Dezember von 16 bis 22 Uhr sowie am 15. Dezember von 14 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mehr unter www.stueckwerk-krumbach.de (AZ)