Apfelsaftpressen wie in alten Zeiten

Am 19. Oktober lud der Gartenbauverein Bleichen ein zum Apfelfest. Hauptattraktion des Apfelfestes war das Apfelsaftpressen mit einer alten Mostpresse, die noch per Hand betrieben wird. Die Mostpresse ist im Besitz von mehreren Bleicher Dorfbewohnern und durfte vom Gartenbauverein zu diesem Fest benutzt werden. Die Besucher konnten das Pressen des Apfelsafts selbst ausprobieren, was einige Erwachsene und auch Kinder gemacht haben und dabei viel Spaß hatten. Für das leibliche Wohl wurde durch Kaffee und Kuchen gesorgt. An der errichteten Bastelstation konnten noch ein Türkranz aus Kastanien oder ein Igel aus einer Papierrolle und getrockneten Blättern gebastelt werden. Außerdem konnte beim Naturmemory noch die Merkfähigkeit getestet werden. Text/Foto: Christina Hofhansl

