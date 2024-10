25 Jahre Senioren-Union: Generationendialog und Zukunftsperspektiven

„Gut, dass wir den Mutmacher Gerd Müller als Festredner haben“, erklärte Thomas Goppel, Staatsminister a. D. und Ehrenvorsitzender der Senioren-Union Bayern, in seinem Grußwort zum Jubiläumsfestakt „25 Jahre Bezirks-Union Schwaben“ im Saal des Klosterbräuhauses Ursberg. Den Blick nach vorn, den Mut zur Zukunft, die aktive Teilhabe an der aktuellen Politik auf allen Ebenen, das waren zentrale Punkte in der Begrüßungsansprache von Gottfried Hänsel, dem Vorsitzenden der Senioren-Union Schwaben. Seine Organisation verstehe sich als Anwalt der älteren Mitbürger, so Hänsel, damit aber sei es nicht getan.

