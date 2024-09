Auffahrunfall mit hohem Sachschaden bei Ursberg

Am Sonntag hat sich in Ursberg gegen 18.30 Uhr an der Einmündung der Kreisstraße 8 zur Kreisstraße 12 ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 14.500 Euro ereignet. Zur Unfallzeit befuhr laut Polizeibericht ein 73-Jähriger mit seinem Pkw die GZ8 von Mindelzell kommend in Richtung GZ12. An der Einmündung blieb er an der dortigen Stop-Stelle stehen. Ein ihm nachfolgender 31-jähriger Pkw-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf den haltenden Pkw des 73-Jährigen auf. Verletzt wurde niemand. (AZ)