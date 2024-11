Brandstiftung? Wäschekorb brennt

Eine Brandmeldeanlage hat am Montagabend gegen 22 Uhr in einem Wohnhaus im Ignaz-Dietrich-Ring Rauchentwicklung gemeldet, das teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr entdeckte in dem stark verrauchten Gang des Gebäudes einen brennenden Wäschekorb fest und löschte ihn. Die vier Bewohner angrenzender Zimmer mussten kurzzeitig ihre Zimmer verlassen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro durch geschmolzenen Kunststoff und Rußspuren. Die Polizei geht davon aus, dass der Wäschekorb vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)

