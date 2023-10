Ursberg

06:30 Uhr

Das Direktorat des Ringeisen-Gymnasiums stellt sich neu auf

Plus Nach dem Abgang von Christian Pagel als Stellvertreter und Martin Schneider als Mitarbeiter im Direktorat wurden die Stellen neu besetzt. Das sind die Nachfolger.

Von Stefan Reinbold Artikel anhören Shape

Nachdem Christian Pagel nach 35 Jahren an der Schule, zuletzt als stellvertretender Schulleiter, zum Ende des vergangenen Schuljahres in den Ruhestand getreten ist, gab es nun einen Wechsel an der Spitze des Ursberger Ringeisen-Gymnasiums. Mit dem Abgang von Martin Schneider, der als stellvertretender Schulleiter ans Maristen Kolleg nach Mindelheim wechselt, wurde auch die Stelle für die Mitarbeit im Direktorat vakant.

Neuer Stellvertreter von Andreas Merz ist Patrick Scheel. Katharina Carapezza übernimmt als Mitarbeiterin im Direktorat den dritten Posten in der Schulleitung. Beide sind in der Region fest verwurzelt. Carapezza, zuletzt für die Stundenplanung und die Koordination der Oberstufe am Maria-Ward-Gymnasium in Augsburg tätig, war selbst lange Jahre Schülerin am Ringeisen-Gymnasium. Für sie fühle es sich wie ein „Heimkommen“ an, nun wieder in Ursberg zu sein. „Ich habe mich der Schule immer verbunden gefühlt“, sagt Carapezza, „auch wenn ich mein Abitur am Gymnasium bei St. Stefan in Augsburg gemacht habe.“ Der Wechsel zur elften Klasse sei nur deshalb erfolgt, weil sie unbedingt in Musik ihre Abschlussprüfung machen wollte, was in Ursberg damals jedoch nicht angeboten werden konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen