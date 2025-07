Einblicke in die Klostergärtnerei Ursberg

Nicht nur für den Eigenbedarf des Dominikus-Ringeisen-Werks, sondern auch für Einzelhandel- und Gastronomiebetriebe produziert die Gärtnerei im Freiland sowie in Gewächshäusern Gemüse, Obst und Zierpflanzen. Hier arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung Hand in Hand. Wegen der zeitintensiven Pflege, vom Pflanzen bis zur Ernte, beschäftigt man hier aber auch zuverlässige Saisonkräfte. Zum Betrieb der Gärtnerei gehören unter anderem der Garten- und Landschaftsbau, Friedhofsgestaltung und Pflasterarbeiten. Viel Wissenswertes und Interessantes vermittelte Dieminger in den Gewächshäusern, in denen aktuell die unterschiedlichsten Sorten von Tomaten, Gurken, Auberginen, aber auch Ingwerpflanzen heranwachsen beziehungsweise schon geerntet werden. Er informierte über biologische und natürliche Anbaumethoden und die Schädlingsbekämpfung sowie über die Ernte und Bewässerung der Pflanzen. Die vielen Fragen über verschiedene Themen beantwortete Dieminger mit einem hervorragenden Fachwissen. Von der Qualität der Produkte konnten sich die Teilnehmer bei den Kostproben im Laden der Gärtnerei überzeugen. Karl-Heinz Heberle bedankte sich mit einem kleinen VdK-Geschenk. Im Biergarten des Klosterbräuhauses wurde dann noch eingehend über das ein oder andere Gartenproblem diskutiert.

