Essen so, wie man mag: Die Großküche in Ursberg nimmt Bestellungen entgegen

Die Zentralküche in Ursberg liefert 12.000 Menüs pro Woche aus. Die Bestellung erfolgt jetzt digital. So kann sich jeder eine Mahlzeit zusammenstellen.

Der Mensch ist, was er isst, hat der Philosoph Ludwig Feuerbach gesagt. Wenn dem so ist, kann man an der neuen Zentralküche des Dominikus-Ringeisen-Werks ablesen, wie unterschiedlich Menschen sein können, wie verschieden Geschmäcker sind. Seit Herbst 2020 hat sich die Zentralküche, die täglich in der Spitze rund 1800 Menüs herstellt und an die Wohngruppen des Dominikus-Ringeisen-Werks in und um Ursberg sowie an Schulen, Kantinen, Tages- und Förderstätten und Senioreneinrichtungen ausliefert, neu erfunden: Weg von einer eingeschränkten Auswahl, hin zu einer erweiterten Menükarte für den individuellen Kundengeschmack. Möglich wurde dies durch einen ausgeklügelten Systemwechsel.

Sarah Kattler ist begeistert: „Im Vergleich zu früher ist das neue System viel besser. Es hat eigentlich nur Vorteile. Die Auswahl ist größer, das Essen schmeckt besser und Zeit sparen wir auch“, sagt die Leiterin der Gruppe Roswitha in der Einrichtung St. Vinzenz von Paul in Ursberg. Hier leben zehn Frauen von 34 bis 80 Jahren mit mehrfacher Behinderung. „Am liebsten essen unsere Bewohnerinnen Süßspeise“, erzählt die junge Frau. Aber vorher gibt’s natürlich einen anständigen Hauptgang.

Anders als früher kommt dieser jedoch kalt ins Haus und wird erst in einem eigens dafür angeschafften Ofen fertig gegart. Früher war es immer stressig, weil das Essen warm angeliefert wurde und umso pünktlicher verzehrt werden musste. Da durfte im Gruppenalltag nichts dazwischenkommen. Heute bestimmt man auf Gruppe Roswitha selbst, wann das Essen beginnt.

Digitales Bestellsystem beim Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg

Früher erreichte die Bestellliste montags in Papierform die Gruppen. Am nächsten Tag um 10 musste die Essensauswahl für die kommende Woche bereits wieder zurück in der Zentralküche sein. Heute wird mittels einer eigens programmierten Bestellplattform am Computer bestellt. Jedes Gericht ist dort mit einem Foto abgebildet. „Die Kunden können sich auch daran orientieren, wie voll der Teller auf dem Bild ist, um gegebenenfalls ihren Bedarf anzupassen“, erläutert Küchenleiter Florian Sperber. Während es früher nur ein Mittagsmenü gab, können sich die Kunden ihr Menü heute rund um die beiden Hauptkomponenten zusammenstellen, indem sie die angebotenen Beilagen frei dazu wählen. Ein auf der Bestellplattform täglich geöffneter „Supermarkt“ bedient zudem Sonderwünsche. Hier bekommt man beispielsweise seine geliebten Wienerle.

Was so spielerisch aussieht ist ein ausgetüfteltes System aus Kochkunst, Warenwirtschaft und dem Anliegen, jeden Kunden möglichst individuell zufrieden zu stellen. Ohne modernste Technik wäre das nicht möglich. Kaum ein Küchengerät in der völlig umgebauten und erweiterten Zentralküche, das keinen Bildschirm zur Programmierung des Gar- und Backprozesses besitzt. In der großen Hauptküche mit ihren blitzblank polierten Arbeitsflächen erinnert am frühen Vormittag kaum etwas daran, dass hier täglich zwei Hauptessen, ein Nudelgericht sowie Breikost zuzüglich des Abendessens zubereitet werden.

Nur ein großer runder Behälter, der aussieht wie ein riesiger Kochtopf, in dem sich ein großes, rechenartiges Rührgerät dreht, hat es gerade in sich. Er ist bis an den Rand gefüllt mit rund 300 Litern Geschnetzeltem. Sein etwas uncharmanter Name: „Rührwerkskühlkessel“. In diesem Kessel werden neben Kartoffelbrei aus Ursberger Kartoffeln auch Milchreis, Pudding, Suppen oder Soßen hergestellt und anschließend innerhalb von maximal 90 Minuten auf drei Grad heruntergekühlt.

Erst kochen, dann kühlen in der Großküche Ursberg

Auch alle anderen Speisen werden nach dem fast vollständigen Garprozess auf diese Temperatur gebracht. Anschließend beginnt das personalisierte Ausportionieren in Mehrwegschalen aus Edelstahl. Individualisierte Etiketten, auf denen Bestimmungsort, Anzahl und die Regenerierempfehlung aufgedruckt sind, helfen dabei. „Das Herunterkühlen hat im Gegensatz zu langen Warmhaltezeiten viele Vorteile für die Lebensmittel“, erklärt Christine Goßner, Leiterin der Versorgungsbetriebe. „Die Vitamine und Mineralstoffe bleiben erhalten, Farbe und Konsistenz sind besser. Die gekühlten Speisen sind 72 Stunden haltbar, ohne zusätzliche Konservierung.“

Angekommen in der Wohngruppe kann das Essen im Behälter zu jedem gewünschten Zeitpunkt fertig gegart und anschließend serviert werden. „Cook and Chill“ heißt dieses Verfahren im Englischen, übersetzt „Kochen und Ruhen“. „Der Anspruch an Qualität und Auswahl hat sich stark verändert. Der einzelne Kunde und seine Vorlieben stehen heute im Fokus.“ Sonderkostformen, Wahloptionen, Allergien und Unverträglichkeiten, unterschiedliche religiös bedingte Esskulturen, Bedürfnisse von Kindern – sie alle müssen berücksichtigt werden.

In Ursberg gibt es auch eine Klostergärtnerei. Foto: Petra Nelhübel (Archivbild)

Auch in einer Großküche, die über 12.000 Menüs in einer normalen Sieben-Tage-Woche ausliefert. Wichtig auch: regionale und saisonale Zutaten wie beispielsweise Gemüse und Salate aus der Ursberger Klostergärtnerei. 2019 wurde die Zentralküche im laufenden Betrieb für rund sieben Millionen Euro umgebaut, „innerhalb von etwa eineinhalb Jahren ohne einen Tag Produktionsausfall“, ist Christine Goßner stolz. Der Systemwechsel bietet auch mehr Möglichkeiten zur Vermarktung: „Unser junges Küchenleiterteam, vormals in der gehobenen Gastronomie tätig, bietet auch Catering für Veranstaltungen bis zu 200 Teilnehmern an“, berichtet Christine Goßner. Regional, saisonal und sehr individuell.

Mehr Zeit für Menschen mit Behinderung beim Ringeisen-Werk

Die Damen der Wohngruppe Roswitha gehören zu den langjährigsten Kunden der Zentralküche. Früher wiederholte sich der Speiseplan alle neun Wochen, nun gibt es einen Jahresspeiseplan, der saisonal angepasst ist. Viele der Bewohnerinnen auf Gruppe Roswitha benötigen zudem Breikost. Musste das Essen dafür von den Mitarbeiterinnen früher zeitaufwendig zerkleinert werden, kommt es heute, püriert und wieder in Form gegeben, fix und fertig an – eben nur kalt. Der Umgang mit dem Spezialofen, der auch fürs Backen in der Gruppe genutzt wird, ist leichter als gedacht, berichtet Sarah Kattler. Und: Heute bestellen ihre Kolleginnen die Menüs ganz bequem am Wochenende.

Die Zeit, die sie dadurch gewonnen haben, kommt den Bewohnerinnen zugute. Das beste System wäre allerdings unnütz, wenn das Essen nicht schmecken würde. Am Anfang sei sie aufgrund der kalt gelieferten Speisen kritisch gewesen, gibt Sarah Kattler zu. „Aber heute kann ich sagen, dass sich der Umstieg mehr als gelohnt hat.“ (Manuel Liesenfeld, DRW)