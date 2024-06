Fahrzeuge müssen nach Unfall in Bayersried abgeschleppt werden

Eine 53-jährige Autofahrerin missachtet die Vorfahrt: Zusammenstoß an der Einmündung der St.-Georg-Straße und der Kreisstraße 12 in Bayersried.

Am Montagnachmittag hat sich gegen 16 Uhr an der Einmündung der St.-Georg-Straße und der Kreisstraße 12 in Bayersried ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 9.500 Euro ereignet. Laut Polizeibericht befuhr eine 53-Jährige mit ihrem Pkw die St.-Georg-Str. in Bayersried und wollte nach links auf die GZ 12 einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des auf der GZ 12 von Balzhausen kommenden Pkws eines 32-Jährigen. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (AZ)