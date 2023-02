Für die Kita-Neugestaltung plant Ursberg vier Millionen Euro ein

Plus Warum Ursbergs Haushalt 2023 übliche Dimensionen sprengt. Bürgermeister Walburger berichtet von Verzögerungen bei den beiden größten Bauvorhaben.

Von einer außerordentlichen Dimension des Haushalts 2023 in Relation zur Größe der Gemeinde sprach Ursbergs Bürgermeister Peter Walburger bei der Haushaltsberatung im Gemeinderat. Auf mehr als 15 Millionen Euro beläuft sich der Etat, wobei 9,2 Millionen investiert werden sollen. Um die Ausgaben und Investitionen zu finanzieren, ist eine Rücklagenentnahme von 4,3 Millionen Euro vorgesehen. Angesetzt ist zudem eine Neuverschuldung in Höhe von maximal 2,5 Millionen Euro. Auch im Jahr 2024 werde die Gemeinde um eine Kreditaufnahme nicht herumkommen, meinte Walburger, hier seien 1,6 Millionen eingeplant. 2025 würde die Gemeinde voraussichtlich ohne eine weitere Kreditaufnahme auskommen.