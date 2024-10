Inklusion im Fokus: Schichtwechsel-Projekt verbindet DRW und Mittelschwäbische Nachrichten

Ein neuer Kollege in der Redaktion? Beim Projekt Schichtwechsel tauscht für einen Tag Helmut Wieser aus Krumbach seinen Arbeitsplatz im Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) in Ursberg mit einem in der Redaktion der Mittelschwäbischen Nachrichten in Krumbach. Einen Tag später geht Redakteurin Annegret Döring von den Mittelschwäbischen Nachrichten den umgekehrten Weg und ist einen Tag lang zu Gast an Helmut Wiesers Arbeitsplatz in Ursberg. Das Ganze geschieht im Rahmen des bundesweiten Aktionstages „Schichtwechsel“, eines Inklusionsprojektes der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM). Bundesweit wird es seit 2019 koordiniert, entstanden ist es bereits 2017 in Berlin von den 16 Berliner Werkstätten und der Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen Berlin. Das DRW Ursberg hat weitere Schichtwechsel-Aktionen in diesem Jahr im Landkreis Günzburg organisiert, so zum Beispiel beim Einkaufswagenhersteller Wanzl, bei Kögel Trailer in Burtenbach, beim Unternehmen Reflexa in Rettenbach, das unter anderem Jalousien fertigt oder auch beim Landratsamt.

