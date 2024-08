Lkw und Pkw streifen sich auf Kreisstraße 8: Schaden über 20.000 Euro

Am Montagvormittag gegen 9 Uhr hat sich auf der Kreisstraße 8 zwischen der Einmündung nach Ursberg und Mindelzell ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von über 20.000 Euro ereignet. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Lkw die Straße in nördlicher Richtung. Gleichzeitig war ein 57-jähriger Pkw-Fahrer dieselbe Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Da der Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeugheck über die Fahrbahnmitte geriet, kam es im Begegnungsverkehr zum Streifzusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111 melden. (AZ)

