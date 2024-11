Der Musikverein Mindelzell begeistert mit einem vielfältigem Programm

Eine Holzbank, Laub, Kürbisse – in der Mehrzweckhalle in Ursberg kam beim traditionellen Herbstkonzert des Musikvereins Mindelzell Herbststimmung auf. Die interessierten Zuhörer konnten sich an einer Auswahl von böhmisch-mährischen Klängen freuen, aber auch über kurze musikalische Ausflüge in andere Länder.

Da das Herbstkonzert gemeinsam mit der Jugendkapelle Mindel-Zusam veranstaltet wurde, startete das Konzert mit den jungen Musikanten und „Gallant March“ von Michael Sweeney. Dirigiert wurde die Jugendkapelle von Theresa Mayer. In einem kurzen Moderationsblock erzählte eine junge Musikerin, dass insgesamt 30 Kinder am Herbstkonzert beteiligt gewesen seien. Zudem merkte sie an, dass das Konzert für viele der Kinder ein besonderes sei – nämlich das Erste.

Die Jugendkapelle vereint junge Musiker aus Balzhausen, Mindelzell, Memmenhausen, Obergessertshausen und Ziemetshausen und feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Nach der gelungenen Moderation kamen mit „Supercalifragilisticexpialidocious“ alle Mary Poppins Fans auf ihre Kosten. Abschließend spielten die Kinder „Infinity“ von James Curnow. Ein Stück, das dem Vororchester „sehr ans Herz gewachsen“ sei, so die junge Moderatorin.

Etwas aufgeregt, aber voller Vorfreude: Die jungen Musiker der Jugendkapelle Mindel-Zusam mit Dirigentin Theresa Mayer. Foto: Verena Sophie Bartenschlager

Direkt im Anschluss kamen die Musiker des Musikvereins Mindelzell in Tracht auf die Bühne. Sie eröffneten ihren Teil des Konzerts mit dem „Graf Mercy-Marsch“ von Nick Loris. Darauf folgten die Polka „Bei der fröhlichen Wirtin“ und der Walzer „Die alte Lena“. Nach der Pause waren die Mindelzeller Musikanten buchstäblich „on fire“ (engl. in Flammen) – sie spielten „On Fire“ von Michael Geisler – und starteten voller Energie in den zweiten Teil des Abends. „Musik ist eines der schönsten Hobbys“, sagte die erste Vorsitzende Anne Schorer, nachdem der Musikverein „The Lion King“ von Elton John gespielt hatte.

Zahlreiche Einsätze für den Musikverein

Einige der Mindelzeller Musikanten sind schon seit einigen Jahren engagiert mit von der Partie. Die stellvertretende Bezirksdirigentin Lisa Doll konnte daher zwei langwierige Mitglieder des Vereins ehren. Zum einen ehrte sie Christina Leinauer für 20 Jahre des aktiven Musizierens. Dabei hob Doll ihre zahlreichen Einsätze für den Musikverein hervor.

Leinauer sei als Schriftführerin, Ersatzdirigentin und im Jugendbereich des Vereins tätig. Zum anderen wurde Markus Straß für 25 Jahre geehrt. Straß sei schon seit stolzen 20 Jahren Teil der Vorstandschaft des Musikvereins, betreue die technische Anlage und helfe immer kräftig mit, wenn es ums Aufbauen gehe. Am Ende des Konzerts klatschten nicht nur die Zuhörer, sondern auch die Musikanten selbst, denn sie wollten ihrer Dirigentin Maria Fink für ihren engagierten Einsatz danken.