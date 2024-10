Neuwahlen bei der Feuerwehr Bayersried

Vor Kurzem trafen sich die aktiven Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bayersried-Ursberg-Premach, um in einer außerordentlichen Dienstversammlung einen neuen Stellvertretenden Kommandanten zu wählen. Der amtierende Stellvertreter Christoph Schmid gibt nach knapp drei Jahren sein Amt aus persönlichen Gründen auf. Bürgermeister Peter Walburger und Kommandant Steffen Baumgart entschieden sich daher für eine vorgezogene also außerordentliche Dienstversammlung. In Vorgesprächen wurde ein Kandidat für den Stellvertreter-Posten gefunden, der in der Versammlung durch den Kommandant vorgeschlagen wurde. Die Mannschaft stimmte klar für Immanuel Braml als neuen Stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehr Bayersried-Ursberg-Premach.

