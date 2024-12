Pkw kollidiert beim Ausweichen in Ursberg mit Laster

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen in Ursberg gekommen. Wie die Polizei berichtet, parkte ein Lkw rückwärts auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Attenhausen und Ursberg in den dortigen Friedhof bei Ursberg ein und kam dabei auf die Gegenfahrbahn. Zeitgleich fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Pkw von Attenhausen in Richtung Ursberg. Er konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen, allerdings noch nach rechts ausweichen. Der 37-Jährige kollidierte dabei mit seiner linken Fahrzeugfront mit der rechten Front des Lkws, kam von der Fahrbahn nach rechts ab und blieb in einer Wiese stehen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (AZ)

