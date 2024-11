Radler wird bei Zusammenstoß leicht verletzt

Zusammenstoß mit Radfahrer

Am Dienstag kurz vor Mittag kam es in der Ursberger Dominikus-Ringeisen-Straße zum Zusammenstoß zwischen einem Kleinbus und einem Radfahrer. Als die Fahrerin des Kleinbusses aus einem Parkplatz über einen Radweg auf die Straße einfahren wollte, übersah sie laut Polizei den Radfahrer, welcher in die Seite des Busses fuhr. Dabei wurde er leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin sowie die Insassen des Busses blieben unverletzt. Am Rad und dem Bus entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (AZ)