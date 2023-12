Ringeisen-Gymnasium knüpft Verbindung zu indischer Partnerschule 

Erstmals hat die Ursberger Schule einen Austausch mit einer Schule an der indischen Ostküste organisiert. Wenn Bildung der einzige Weg aus der Armutsfalle ist.

Etwas unsicher wirken die Jungs auf dem Rücken des Elefanten schon, doch in glänzenden Augen und ihrem Lächeln spiegelt sich die Freude über diese und so viele andere neue Erfahrungen, die sie hier machen. Etwas mehr als eine Woche ist die Schülergruppe aus dem Ringeisen-Gymnasium in Kerala in Indien. Ein Landstrich von überwältigender Schönheit. Die Menschen, die hier Leben nennen ihre Heimat an der Ostküste Indiens „Gods own country“. Ausgedehnte Seenlandschaften und Flüsse durchziehen die waldreiche Gegend. Bananenstauden recken sich in den Himmel, von dem die Sonne auch im November noch heiß herunterbrennt. Im Schnitt herrschen hier 30 Grad Celsius im Schatten. Nur in den Bergen, wo die Bauern schwarzen Tee anbauen, ist es etwas kühler.

Die 13 Schülerinnen und Schüler aus Ursberg sind die ersten des Gymnasiums, die an dem neu eingeführten Austauschprogramm mit der St. Johns Visitation School in Muppathadam. Seit 2018 pflegt die St. Josefskongregation, Trägerin des Ursberger Gymnasiums, engen Kontakt mit den Ordensschwestern der Congregation of the Visitation of Alleppey, die die Schule 2005 gegründet haben, um Kindern aus ärmeren Bevölkerungsschichten einen Zugang zu Bildung zu ermöglichen. In Indien gibt es keine staatlich kontrollierte Schulpflicht. Der Schulbesuch kostet in der Regel viel Geld. Eine Summe, die viele Menschen in der Gegend nicht aufbringen können. Doch eine gute Bildung ist der einzige Weg aus der Armutsfalle, in der hier zahlreiche Familien gefangen sind. So hat es sich die Ordensgemeinschaft unter Führung der Provinzoberin Mother Tresa zum Ziel gemacht, den Kindern aus diesen Verhältnissen für ein nur moderates Schulgeld den Schulbesuch zu ermöglichen.

500 Schwestern gehören der Congregation of the Visitation of Alleppey an

Da traf es sich günstig, dass die St. Josefskongregation, die eigentlich auf der Suche nach Ordensschwestern war, die sie bei der Pflege ihrer älteren Schwestern unterstützen, auf den Orden in Indien aufmerksam wurde. Etwa 500 Schwestern gehören der 1924 gegründeten Congregation of the Visitation of Alleppey an. Sie gliedert sich in drei Provinzen auf, eine davon betreibt die St. Johns Visitation Public School, die in der Gegend einen guten Ruf genießt.

Drei Schwestern aus Indien sind inzwischen in Ursberg und helfen bei der Pflege. Die Verbindung der beiden Ordensgemeinschaften wurde im Jahr 2018 geschmiedet. Seither unterstützen die Franziskanerinnen aus Ursberg den Orden in Indien, indem sie Spendengelder organisieren und auf die Schule in Indien aufmerksam machen. Schon damals hatte die Ursberger Generalvikarin Schwester Dominika Nuiding beim Zusammentreffen mit der Provinzoberin Mother Tresa einen Schüleraustausch ins Auge gefasst. Die Coronapandemie legte das Projekt zunächst auf Eis, doch im vergangenen Jahr versuchte Schwester Dominika in enger Abstimmung mit Lehrerin Petra Luft und Schulleiter Andreas Merz einen neuen Anlauf. So gelang es, der Schülergruppe in den Herbstferien den Besuch zu ermöglichen.

Deutsche bringen sich in den Schulalltag ein

Die große Freude und Disziplin, mit der die rund 600 Schülerinnen und Schüler an der indischen Schule lernen und den Schulalltag gestalten, fällt den Jugendlichen aus Deutschland gleich auf. Und die Offenheit und Herzlichkeit mit der sie empfangen werden. Jede und jeder bekommt eine Schülerin oder einen Schüler als Tutoren an die Seite, die sie an der Schule begleiten und ihnen alles zeigen und erklären.

Auch die Deutschen bringen sich in den Schulalltag ein und organisieren ein morgendliches Gymnastikprogramm, an dem sich die indischen Kinder mit großer Freude beteiligen. Neben einem umfangreichen Kulturprogramm, der Besichtigung eines Nationalparks sowie einer Führung durch die Altstadt von Kochi – eine dänische Gründung – und zahlreichen Bootsfahrten auf den unzähligen Wasserstraßen, stehen für die Schülerinnen und Schüler auch Vergnügungen wie das oben beschriebene Elefantenreiten, Besuche im Einkaufszentrum und immer wieder auch Fußballspiele mit den indischen Schülerinnen und Schülern an.

Ein besonderer Augenblick ist jedoch für alle Beteiligten die Grundsteinlegung des Erweiterungsbaus der Schule, die umrahmt von einem Gottesdienst und gemeinsamen Gebeten erfolgte. Um die wachsende Zahl ihrer Schüler angemessen unterrichten zu können, braucht die Schule unter der Leitung von Schwester Rosmy Antony dringend mehr Platz. Doch die rund 150.000 Euro, die das Vorhaben kostet, sind für die Schwesterngemeinschaft nur schwer aufzubringen. Sie hoffen daher sehr auf die Unterstützung durch die St. Josefskongregation und deutsche Spenderinnen und Spender.

Am Tag vor der Abreise verbringen die deutschen Schülerinnen und Schüler den Vormittag in der Schule. Mit einem ausgelassenen Tanz werden sie verabschiedet. Es wird teils sehr emotional, in den vergangenen Tagen sind Freundschaften entstanden.