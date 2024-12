Unfallflucht auf Schulparkplatz in Ursberg

Eine Unfallflucht vom Mittwoch meldet die Polizei aus Ursberg. Laut Polizei parkte am Mittwoch eine 48-Jährige ihr Auto in der Joseph-Bernhart-Straße auf dem Parkplatz der Schule. Als sie um 12.30 Uhr zu diesem zurückkam, stellte sie mehrere Kratzer, mutmaßlich einen Streifschaden, an der linken hinteren Türe fest. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro, so die Polizei. Es wurden keine persönlichen Daten eines Verursachers hinterlassen. Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08282/9050 melden. (AZ)

