In zwei Schritten, jeweils zum Beginn des Kindergartenjahres 2025 und 2026, erhöht die Gemeinde Ursberg die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte St. Lucia. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Ab den beiden Terminen müssen Familien pro betreutem Kind pro Monat jeweils 50 Euro mehr bezahlen.

