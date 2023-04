Werke schwäbischer Komponisten beim Orgelkonzert in Ursberg

Kirchenmusiker Michael Dolp aus Krumbach spielt schwäbische Komponisten auf der berühmten Holhey-Orgel der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist.

Am Sonntag, 23. April, um 16 Uhr findet in der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist in Ursberg ein Orgelkonzert im Rahmen des "Musikalischen Frühlings 2023" statt.

Auf dem Programm stehen Orgelwerke schwäbischer Komponisten des 18. Jahrhunderts wie zum Beispiel Joseph Lederer ( Ziemetshausen), Ludwig Zöschinger ( Burtenbach), Johann Ernst Eberlin (Jettingen), Sixtus Bachmann ( Kettershausen) und andere. Der Krumbacher Kirchenmusiker Michael Dolp spielt auf der historischen Orgel, die im Jahr 1776 von Johann Nepomuk Holzhey aus Ottobeuren gebaut wurde und als eines der schönsten Instrumente seines Erbauers gelten. Die Orgel wurde im Jahr 1999 von der Orgelbaufirma Klais (Bonn) restauriert und nach den neuesten Erkenntnissen nahezu in den Originalzustand zurückgeführt.

Wo Orgelbauer Holzhey überall Instrumente hinterlassen hat

Johann Nepomuk Holzhey wurde am 26. Februar 1741 in Rappen (heute zu Unteregg) geboren. Neben Karl Joseph Riepp (Ottobeuren, Salem, Dijon) und Joseph Gabler (Ochsenhausen, Weingarten) gilt er als bedeutendster Orgelbauer des süddeutschen Barocks. Zu seinen wichtigsten Werken gehören: Ursberg, Obermarchtal, Rot an der Rot, Oberelchingen, Neresheim. Nach dem Niedergang der schwäbischen und bayerischen Klöster im Zuge der Säkularisation 1803 ging es mit dem Orgelbau drastisch bergab. Holzhey, der bis dahin rund 40 Orgeln gebaut hatte, musste den Niedergang seines Gewerbes tatenlos mit ansehen. Seine letzten Jahre fristete er als Reparaturtischler. Holzhey starb am 18. September 1809 in Ottobeuren.

Durch das Programm führt der Krumbacher Thomas Bäurle mit interessanten Textbeiträgen über die Tonkünstler. Der Eintritt ist frei. Spenden zur Deckung der Kosten sind erbeten. (AZ)