Derzeit häufen sich die Anfragen von Betreibern für Freiflächenphotovoltaikanlagen und Agri-PV-Anlagen an die Gemeinde Ursberg, erläuterte Bürgermeister Peter Walburger in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Gemeinde Ursberg hatte sich im Jahr 2017 auf einen Grundsatzbeschluss geeinigt. Um diesen und den Umgang mit den Anfragen ging es in der Ratsdiskussion.

Verena Sophie Bartenschlager Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ursberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grundsatzbeschluss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis