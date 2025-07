14 vergessene Tafeln erwachen in der Nattenhauser Kreuzbergkapelle

Über 60 Jahre lagerten sie auf dem Dachboden der Pfarrkirche St. Laurentius in Nattenhausen und waren so gut wie vergessen, doch jetzt wurden sie – wie man so schön sagt – „wiederbelebt“. Die Rede ist von 14 Terrakotta-Tafeln im Nazarenerstil, die einst auf dem historischen Kreuzberg an 14 über zwei Meter hohen Granitsäulen, in die im unteren Teil die Namen der im Ersten und Zweiten Weltkrieg gefallenen Nattenhauser Bürger verewigt sind, den Leidensweg Christi darstellten. Im Jahr 1961 wurden die Terrakotta-Tafeln abgenommen und auf den Speicher der Pfarrkirche verfrachtet. In Form von modernem Mosaik wurde danach der Leidensweg Christi an den Säulen aufgezeigt. Dieser Austausch stieß nicht bei allen Nattenhauser Bürgern auf Zustimmung.

