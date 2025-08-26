Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Verkehrsunfall bei Ellzee: 5000 Euro Blechschaden

Ellzee

5000 Euro Blechschaden durch Verkehrsunfall bei Ellzee.

Zwei Fahrzeuge waren bei Ellzee in eine missliche Situation geraten, als ein vorausfahrender Traktor abbiegen wollte. Das endete in einem Unfall.
    • |
    • |
    • |
    Blechschaden in Höhe von 5000 Euro ist am Montagnachmittag bei einem Unfall mit einem Traktor und zwei Autos bei Ellzee entstanden.
    Blechschaden in Höhe von 5000 Euro ist am Montagnachmittag bei einem Unfall mit einem Traktor und zwei Autos bei Ellzee entstanden. Foto: Wolfgang Widemann

    Am Montagnachmittag gegen 16.20 Uhr hat sich ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße GZ1 bei Ellzee ereignet. Laut Polizeibericht fuhren zwei Autos hinter einem Traktor mit Anbaugerät her. Der Traktor bog nach rechts ab, weshalb das nachfolgende Fahrzeug etwas auf die Gegenfahrbahn ausweichen musste. Zeitgleich wollte der dahinter fahrende Pkw-Fahrer überholen und musste, um einen Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden Wagen zu vermeiden, nach links in ein Feld ausweichen. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden