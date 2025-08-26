5000 Euro Blechschaden durch Verkehrsunfall bei Ellzee.

Am Montagnachmittag gegen 16.20 Uhr hat sich ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße GZ1 bei Ellzee ereignet. Laut Polizeibericht fuhren zwei Autos hinter einem Traktor mit Anbaugerät her. Der Traktor bog nach rechts ab, weshalb das nachfolgende Fahrzeug etwas auf die Gegenfahrbahn ausweichen musste. Zeitgleich wollte der dahinter fahrende Pkw-Fahrer überholen und musste, um einen Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden Wagen zu vermeiden, nach links in ein Feld ausweichen. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (AZ)

