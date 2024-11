Verkehrsunfall beim Linksabbiegen in Krumbach

Von einem Unfall in Krumbach am Samstagnachmittag berichtet die Polizei. Demnach war um 11.30 Uhr ein 68-Jähriger mit seinem Auto auf der Babenhauser Straße in Richtung Norden unterwegs. Als der Mann nach links in die Nattenhauser Straße abbog, übersah er laut Polizei den Pkw einer entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 73-Jährigen. Durch die Kollision im Kreuzungsbereich entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. Die beiden Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. (AZ)

