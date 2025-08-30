Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Vermüllte Altkleidercontainer: Illegal aufgestellte Behälter sorgen für Ärger im Landkreis

Krumbach/Landkreis Günzburg

Nicht bestellt und nicht abgeholt: Vermüllte Altkleidercontainer häufen sich im Landkreis

In Krumbach etwa stapelte sich bis vor Kurzem Textilmüll. Wie alte Kleidung trotz gesunkener Nachfrage und neuer EU-Verordnung fachgerecht entsorgt werden kann.
Von Lukas Hesse
    • |
    • |
    • |
    Ein unschöner Anblick bot sich kürzlich auf dem Parkplatz eines Gewerbegebietes in Krumbach.
    Ein unschöner Anblick bot sich kürzlich auf dem Parkplatz eines Gewerbegebietes in Krumbach. Foto: Fabian Prix

    Eines Tages stand er da, der elfenbeinfarbene Behälter auf dem Parkplatz eines Baumarkts im Krumbacher Gewerbegebiet. Über mehrere Monate fiel der Altkleidercontainer nicht negativ auf. Da war er auch noch kein Ärgernis für Fabian Prix, der sich als Objektbetreuer seit fast zehn Jahren um das Grundstück kümmert: „Solange nichts vermüllt ist, stört der Container keinen. Als Bürger denke ich ja erst einmal, dass so etwas auch für eine gute Sache ist.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden