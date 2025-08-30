Nicht bestellt und nicht abgeholt: Vermüllte Altkleidercontainer häufen sich im Landkreis

Eines Tages stand er da, der elfenbeinfarbene Behälter auf dem Parkplatz eines Baumarkts im Krumbacher Gewerbegebiet. Über mehrere Monate fiel der Altkleidercontainer nicht negativ auf. Da war er auch noch kein Ärgernis für Fabian Prix, der sich als Objektbetreuer seit fast zehn Jahren um das Grundstück kümmert: „Solange nichts vermüllt ist, stört der Container keinen. Als Bürger denke ich ja erst einmal, dass so etwas auch für eine gute Sache ist.“
Krumbach/Landkreis Günzburg
