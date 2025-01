Bildung vor Ort: Warum die Vhs-Fusion ein Gewinn für alle ist

Erwachsenenbildung der Vhs Günzburg richtet sich an alle Menschen – unabhängig von Alter, Herkunft, sozialem Status oder Bildungsgrad. Die Volkshochschule ist ein Ort der Begegnung und des Austauschs. Gerade in Zeiten, in denen Desinformation und Polarisierung spürbar zunehmen, geht es darum, kritisch-reflektiertes Denken zu fördern und Menschen dabei zu unterstützen, sich in einer verändernden Welt besser zurechtzufinden.

