So toll wird der Juli: Sport, Konzerte, Partys und Feiern im Landkreis

Der Landkreis Günzburg kommt auch im Juli aus dem Feiern nicht heraus. Unsere Übersicht zeigt, was an den Wochenenden und auch unter der Woche in diesem Monat alles stattfindet.

Das erste Juli-Wochenende: Jede Menge Sport vom 4. bis 6. Juli

Das erste Juli-Wochenende steht ganz im Zeichen der sportlichen Wettkämpfe im Landkreis. Bereits am Freitag, 4. Juli, beginnen in Thannhausen die Deutschen Meisterschaften im Wakeboard und Wakeskate, ausgerichtet vom Turncable Thannhausen gemeinsam mit dem Deutschen Wasserski- und Wakeboardverband (DWWV e. V.). Die Wettkämpfe finden auch am Samstag und Sonntag statt. In Burgau wird am 5. Juli die Bayerische Meisterschaft Taekwondo-Technik in der Dreifachhalle der Grundschule ausgetragen. Turnierbeginn ist um 10 Uhr. Am Samstagnachmittag startet dann der Landkreis-Lauf „Rund um Ellzee“. Die ersten Läuferinnen und Läufer gehen um 14 Uhr auf die Strecke zur Nordic Walking Tour, danach starten Kids-Running Special Run und um 16 Uhr der Landkreislauf der Mannschaften. Fußball wird an diesem Wochenende auch gespielt: Auf dem Sportgelände des SV Hochwang treffen die U16-Junioren des FC Heidenheim und des TSV 1860 München aufeinander. Anpfiff ist um 12 Uhr.

Auf der Bogenschießanlage Ichenhausen ist dann am Abend das Fackelturnier Bogenschießen der VSG Ichenhausen geplant. Mit dem Tractor-Pulling in Breitenthal kommen dann am Sonntag, 6. Juli, die Motorsportfans auf ihre Kosten.

In Breitenthal findet auf dem Sportgelände wieder das Tractor Pulling statt.

Gefeiert wird am ersten Juli-Wochenende natürlich auch: In Aletshausen ist Waldfest vom 4. bis 6. Juli, sofern das Wetter mitspielt. Für den Notfall gibt es einen Ausweichtermin eine Woche später. Die Eintracht Autenried lädt am 5. und 6. Juli wieder zu ihrem Schlossparkfest ein. Die traditionelle Blackout-Fete am ersten Juliwochenende fällt dieses Jahr auf den Samstag, 5. Juli. Gefeiert wird anlässlich des 30. Jubiläums sogar mit einem Feuerwerk auf der Schulwiese in Dürrlauingen. In Günzburg organisiert das Kulturamt am Samstag, ab 19 Uhr das Diner en Blanc im Innenhof des Maria-Ward-Gymnasiums. Bei der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Ichenhausen ist am Sonntag ab 10 Uhr Familiengottesdienst und Pfarrfest im Pfarrgarten. Der Junggesellenclub Billenhausen feiert drei Tage lang sein 50-jähriges Bestehen. Am Freitag, 4. Juli, ist Rockabend mit der Band Blackbox, am Samstag, 5. Juli, ist ab 19 Uhr Partystimmung mit den „Ritzisrieder Musikanten“ und am Sonntag, 6. Juli, ist nach dem Gottesdienstab 11 Uhr Oldtimertreffen mit einem Bulldog-Tauziehen und am Abend spielt der MV Obergessertshausen.

Kulturell und Musikalisch ist am ersten Juliwochenende ebenfalls eine Menge geboten: Beim Günzburger Kultursommer tritt am Freitag, 4. Juli, ab 19 Uhr im Dossenbergerhof der Sänger Thomas Stieben auf. In der Günzburger Frauenkirche geht mit dem Konzert „My spirit sang all day“ der Musikalische Frühling zu Ende. In Burgau feiert das Neue Theater im Theatergarten sein 20-jähriges Bestehen. Beginn ist um 20 Uhr, bei schlechtem Wetter wird der Theatergarten einfach in den Theatersaal verlegt. Mit der Band „No Fridge“ geht es in Krumbach in die nächste Runde von Live am Marktplatz, Beginn des Open Air Konzerts ist um 19.30 Uhr. Die Spielgemeinschaft aus Stadtkapelle Ichenhausen und Musikverein Ellzee lässt am Sonntag, 6. Juli, von 19 bis 23 Uhr im Schlossgarten des Unteren Schlosses Ichenhausen ihre Serenade erklingen. Die neue Band B.O.N. gibt am Sonntag ab 19 Uhr ein Konzert auf der Seebühne am Oberrieder Weiher, bei schlechtem Wetter wird ins Vereinsheim Breitenthal ausgewichen.

Das zweite Juli-Wochenende: Vom 11. bis 13. Juli wird wieder gefeiert

Auf dieses Wochenende freuen sich viele Musikfans schon lange: Denn vom 11. bis 13. Juli steigt in Burtenbach das Sunrise Reggae & Ska Festival 2025. Der Musikverein Behlingen-Ried lädt am Samstag und Sonntag unter die Behlinger Dorflinde zum „Schnapphauser Lindenfest“. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung in der Festhalle statt. Auch in Hochwang wird an diesem Wochenende gefeiert: Auf dem Sportgelände steigt vom 11. bis 13. Juli das Sommerfest des SV Hochwang.

Der FC Ebershausen feiert sein 60. Jubiläum am neuen Sportplatz. Am Samstag ist mit dem Nordic-Walking-Tag und einem Sportprogramm für alle Altersklassen am Nachmittag Action geboten, danach gibt es eine Kinderdisco im Festzelt. Den sportlichen Höhepunkt bildet das VG-Turnier am Sonntag ab 15 Uhr. In Bleichen wird am 12. und 13. Juli das Dorffest stattfinden.

Live am Marktplatz in Krumbach geht auch im Juli weiter.

Wem weniger nach Feiern und mehr nach Musikgenuss ist, der wird auch am zweiten Juliwochenende bestimmt fündig: Die Krumbacher Kulturwoche beginnt mit ihrem Eröffnungskonzert am Freitag, 11. Juli. Ab 20 Uhr sind bei der Gärtnerei Kleber Susanne Rieger and Friends zu hören. Musikalisch geht es in der Reihe am Samstag weiter mit Straßenmusik mit Frank Riederle & Peter Miller mit Ausstellung im Hürbener Wasserschloss (17 Uhr), Krumbach rockt den Stadtsaal mit Doc Wenz and the Melancholics und Evil MaMa (19 Uhr). In der ehemaligen Synagoge Ichenhausen ist am Sonntag, 13. Juli, ab 18 Uhr das Konzert „Dozentinnen und Dozenten live“ der Krumbacher Musikfachschule für Musik zu erleben. In Günzburg tritt am Freitag, 11. Juli, ab 19.30 Uhr die Newcomerband Dunkelblau vor dem On the rocks auf. Als Support sind Falling Heaven aus Augsburg dabei. Auf dem Marktplatz vor dem Studio XVIII gibt es ab 9 Uhr ein Musikfrühstück mit Sassi Petschenka. Und im Turniergarten erklingt ab 18 Uhr die Sunset-Serenade mit dem Musikverein Wasserburg/Günz. In Thannhausen gibt es am Samstag eine Picknick-Serenade der Musikvereinigung bei der Lourdes Kapelle zu erleben. Zur Serenade am See spielt am Samstag der Musikverein Breitenthal ab 19.30 Uhr auf der Seebühne am Oberrieder Weiher auf.

Das dritte Juli-Wochenende: Das ist vom 18. bis 20. Juli alles geboten

In Ichenhausen ist Stadtfest-Zeit. Die Innenstadt verwandelt sich am Samstag, 19. Juli, und Sonntag, 20. Juli, wieder in eine große Feiermeile. Das Hüttenteam Ettenbeuren lädt dann am Samstag zur Beinhart-Fete ein. In Schneckenhofen wird am Samstag und Sonntag beim Feuerwehrhaus das Gartenfest gefeiert. Nattenhausen feiert vom 19. bis 20. Juli wieder sein Waldfest.

Eine Sommernachts-Serenade getaltet das JBO Bibertal am Samstag, 19. Juli, im Schulhof Kissendorf. Die Krumbacher Kulturwoche geht an diesem Wochenende in den Endspurt mit „Eine Kleine Nachtmusik“ von der Trommelgruppe „Dijabayomi“, dem Alphorntrio Specker und der Band des Musikvereins Krumbach am Freitag, 18. Juli, ab 18 Uhr. Auch Live am Marktplatz gibt es an diesem Wochenende in Krumbach, am Samstag mit der Band Mayday. Den Sonntagnachmittag gestalten SingTonic ab 14.30 Uhr im Stadtgarten und mit einem Friedenskonzert im Stadtpark (bei schlechtem Wetter in der Maria-Hilf-Kirche) klingt die Kulturwoche am Sonntag mit Musik von Mesinke, Farbton und dem Chor Maybe aus. In Günzburg gibt es am Samstag, 19. Juli, mit JosTa wieder ein Musikfrühstück vor dem Studio XVIII (ab 9 Uhr). Um 20 Uhr spielt dann die Stadtkapelle zur Serenade auf.

Das vierte Juli-Wochenende: Countdown für die Sommerferien vom 25. bis 27. Juli

Das Thannhauser Stadtfest findet vom 25. bis 27. Juli statt mit der Gruppe Eisbad am Freitagabend ab 21 Uhr bei der Mittelschule. Als Vorgeschmack auf den Sommerferienbeginn veranstaltet die Stadtjugendpflege Ichenhausen am Samstag, 26. Juli, einen Tag der Jugend. Von 13 bis 17 Uhr ist im Freibad und auf den Sportanlagen jede Menge Action angesagt. Silheim feiert an diesem Woche seinen 800. Geburtstag mit dem Dorffest am 26. und 27. Juli.

Wer Lust hat, selbst Musik zu machen, ist bei der Offenen Bühne am Freitag, 25. Juli, ab 19.30 Uhr im Krumbacher Stadtgarten genau richtig. Rock trifft House heißt es zeitgleich im Flaneur und On the Rocks in Günzburg. Beim Konzert am Samstag auf dem Marktplatz werden ab 11 Uhr 40 Jahre Lechwerksmusikanten gefeiert.

Die Übersicht bietet keine Gewähr auf Vollständigkeit. Sollten Sie Ihre Veranstaltung nicht finden, melden Sie sich per Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de. (AZ)